«Барселона» тратит на зарплаты футболистов более 80% бюджета
Зарплатная ведомость «Барселоны» в 2017 году увеличилась до 588 миллионов евро.
Доход каталонского клуба за прошлый сезон составил 707 миллионов евро. Таким образом, на зарплаты «Барселона» тратит 83% своего бюджета.
Оптимальным соотношением между размером зарплатной ведомости и доходами футбольного клуба считается диапазон от 55 до 70%.
Испанскому клубу необходимо добиться серьезного роста доходов, чтобы поддерживать такой уровень зарплат футболистов.
Планируется, что в следующем сезоне доход клуба составит 897 миллионов, расходы – 865 миллионов, а чистая прибыль – 27 миллионов.
Фото: Marca
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