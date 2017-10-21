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    «Барселона» тратит на зарплаты футболистов более 80% бюджета

    Теги Барселона примера Испания бизнес

    Зарплатная ведомость «Барселоны» в 2017 году увеличилась до 588 миллионов евро.

    Доход каталонского клуба за прошлый сезон составил 707 миллионов евро. Таким образом, на зарплаты «Барселона» тратит 83% своего бюджета.

    Оптимальным соотношением между размером зарплатной ведомости и доходами футбольного клуба считается диапазон от 55 до 70%.

    Испанскому клубу необходимо добиться серьезного роста доходов, чтобы поддерживать такой уровень зарплат футболистов.

    Планируется, что в следующем сезоне доход клуба составит 897 миллионов, расходы – 865 миллионов, а чистая прибыль – 27 миллионов.

    Фото: Marca

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