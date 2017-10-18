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    Промес впервые набрал 4 очка за матч по системе «гол+пас»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов Куинси Промес

    Матч «Спартак» – «Севилья» (5:1) стал уникальным для полузащитника московского клуба Куинси Промеса, утверждает InStat.

    Голландец впервые в карьере набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в одном матче во взрослом футболе. Ранее на его счету была одна такая игра за молодежную сборную Голландии.

    Кроме того, Промес стал первым футболистом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который набрал 4 очка – до него в этом сезоне один игрок набирал максимум 3 очка за матч.

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