Промес впервые набрал 4 очка за матч по системе «гол+пас»

Матч «Спартак» – «Севилья» (5:1) стал уникальным для полузащитника московского клуба , утверждает InStat.

Голландец впервые в карьере набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в одном матче во взрослом футболе. Ранее на его счету была одна такая игра за молодежную сборную Голландии.

Кроме того, Промес стал первым футболистом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который набрал 4 очка – до него в этом сезоне один игрок набирал максимум 3 очка за матч.

Промес невероятен. Именно он делает «Спартак» мощным

«Спартак» вынес «Севилью». И это не случайность