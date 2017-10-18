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    Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, получивший повреждение в начале матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1), выбыл на длительный срок.

    Углубленное медицинское обследование выявило у 33-летнего хавбека частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

    Лечебный процесс и реабилитация Самедова могут занять около шести недель.

    Ранее сообщалось, что Самедов выбыл на три недели.

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