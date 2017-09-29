Роналду хочет оклад, как у Неймара и Месси — 30–40 млн евро в год, «Реал» предлагает 25 млн

Стали известны требования форварда Криштиану Роналду по зарплате в случае подписания нового контракта.

32-летний португалец намерен зарабатывать в мадридском клубе не меньше Неймара («ПСЖ») и («Барселона») – 30–40 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Однако «Реал» готов увеличить оклад Роналду лишь до 25 млн. В настоящее время нападающий получает 21 млн за сезон.

Минувшим летом руководство испанского клуба пообещало Роналду улучшить его контракт после того, как футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму около 15 млн евро.

Криштиану Роналду: «О продлении моего контракта лучше спросить у президента «Реала»