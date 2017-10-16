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    Массимо Каррера: «Матч с «Севильей» будет таким же сложным, как с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

    – Ничья с «Ливерпулем» была нормальным результатом, но вы много времени провели в обороне. Сейчас надо, наверное, сыграть по-другому, чтобы выйти из группы?

    «Спартак» также отталкивается от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать. Но есть и противник, который позволяет или не позволяет что-то делать на поле.

    Теперь нас ждет другой матч, тоже против сильной команды с качественными футболистами. Мы сыграем с обладателями трех еврокубков. «Севилья» – это госпожа команда.

    - Ваше настроение отличается от того, что было перед «Ливерпулем»?

    – Никакой разницы нет. Это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется, – сказал Каррера.

    «Спартак» прибавляет, но проблемы еще есть

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