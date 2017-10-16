Массимо Каррера: «Матч с «Севильей» будет таким же сложным, как с «Ливерпулем»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

– Ничья с «Ливерпулем» была нормальным результатом, но вы много времени провели в обороне. Сейчас надо, наверное, сыграть по-другому, чтобы выйти из группы?

– также отталкивается от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать. Но есть и противник, который позволяет или не позволяет что-то делать на поле.

Теперь нас ждет другой матч, тоже против сильной команды с качественными футболистами. Мы сыграем с обладателями трех еврокубков. – это госпожа команда.

- Ваше настроение отличается от того, что было перед «Ливерпулем»?

– Никакой разницы нет. Это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется, – сказал Каррера.

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