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    Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора к ЧМ-2018. Роналду – 2-й

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сборная Португалии премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания сборная Бельгии сборная Польши Роберт Левандовски Ромелу Лукаку квалификация ЧМ-2018

    Лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2018 стал форвард сборной Польши Роберт Левандовски.

    29-летний нападающий «Баварии» забил 16 голов в 10 матчах. Это рекорд европейского отборочного турнира к чемпионату мира.

    В тройку вошли португалец Криштиану Роналду (15 голов в 9 матчах) и бельгиец Ромелу Лукаку (11 в 8 матчах).

    Отметим, что все три сборных – Польша, Португалия и Бельгия – вышли на ЧМ-2018.

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