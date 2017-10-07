Рамзан Кадыров: «Сердце Путина наряду с дзюдо принадлежит футболу»

Глава Чеченской республики перед началом матча между командами ветеранов России и Италии выразил уверенность, что встреча войдет в историю футбола двух стран.

«Этот день войдет в историю футбола России и Италии. Приветствую звезд обеих стран.

Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера, президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он известен во всем мире как большой любитель и ценитель спорта. Наряду с дзюдо его сердце принадлежит футболу.

Как доказательство этому, огромен его вклад в то, что Россия получила право провести . Президент лично контролировал ход подготовки к чемпионату и делает все, чтобы турнир стал лучшим в истории футбола. Уверен, что футбольный матч станет одним из лучших подарков для Владимира Владимировича.

Несмотря на массированную атаку со стороны Запада, он ведет Россию по пути мира и созидания. Благодарен легендарным игрокам, которые приехали в Грозный, чтобы подарить праздник жителям Чечни.

Да здравствуйте Президент России Владимир Путин», – сказал Кадыров.

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