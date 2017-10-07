Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рамзан Кадыров: «Сердце Путина наряду с дзюдо принадлежит футболу»

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 Рамзан Кадыров политика

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед началом матча между командами ветеранов России и Италии выразил уверенность, что встреча войдет в историю футбола двух стран.

    «Этот день войдет в историю футбола России и Италии. Приветствую звезд обеих стран.

    Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера, президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он известен во всем мире как большой любитель и ценитель спорта. Наряду с дзюдо его сердце принадлежит футболу.

    Как доказательство этому, огромен его вклад в то, что Россия получила право провести ЧМ-2018. Президент лично контролировал ход подготовки к чемпионату и делает все, чтобы турнир стал лучшим в истории футбола. Уверен, что футбольный матч станет одним из лучших подарков для Владимира Владимировича.

    Несмотря на массированную атаку со стороны Запада, он ведет Россию по пути мира и созидания. Благодарен легендарным игрокам, которые приехали в Грозный, чтобы подарить праздник жителям Чечни.

    Да здравствуйте Президент России Владимир Путин», – сказал Кадыров.

    Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова в матче с ветеранами сборной Италии

    «Вас любит вся наша огромная страна». Спорт поздравляет Путина с 65-летием

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться