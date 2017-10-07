Рой Джонс: «Владимир Путин, c днем рождения и еще раз спасибо за паспорт. Я русский»

Экс-чемпион мира в четырех весах Рой Джонс-младший, поздравил с 65-летием президента России Владимира Путина.

Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

«С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире.

Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я русский», – сказал Джонс.