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    Рой Джонс: «Владимир Путин, c днем рождения и еще раз спасибо за паспорт. Я русский»

    Теги Рой Джонс-младший светская хроника Владимир Путин политика

    Экс-чемпион мира в четырех весах Рой Джонс-младший, поздравил с 65-летием президента России Владимира Путина.

    Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

    «С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире.

    Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я русский», – сказал Джонс.

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