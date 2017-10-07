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    Кузнецова и Тарпищев поздравили Путина с 65-летием вместе с Басковым и Мамиашвили

    Теги Светлана Кузнецова светская хроника Шамиль Тарпищев видео ФТР Владимир Путин светская хроника Михаил Мамиашвили ФСБР видео политика

    Первая ракетка России Светлана Кузнецова и президент ФТР Шамиль Тарпищев поучаствовали в видеообращении Николая Баскова, в котором певец поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием.

    «Мы вас очень любим, желаем счастья, здоровья и побольше спорта», – сказала Кузнецова.

    В поздравлении также принял участие президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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