Кузнецова и Тарпищев поздравили Путина с 65-летием вместе с Басковым и Мамиашвили
Первая ракетка России Светлана Кузнецова и президент ФТР Шамиль Тарпищев поучаствовали в видеообращении Николая Баскова, в котором певец поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием.
«Мы вас очень любим, желаем счастья, здоровья и побольше спорта», – сказала Кузнецова.
В поздравлении также принял участие президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.