Овечкин поздравил Путина: «Желаю счастья, удачи во всем и благополучия»
Нападающий сборной России и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим близким», – заявил Овечкин в видеообращении.
Сегодня Путину исполняется 65 лет.
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