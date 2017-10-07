Овечкин поздравил Путина: «Желаю счастья, удачи во всем и благополучия»

Нападающий сборной России и капитан «Вашингтона» поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим близким», – заявил Овечкин в видеообращении.

Сегодня Путину исполняется 65 лет.

Настя! Большое спасибо! С удовольствием принимаю . Присоединяюсь к поздравлениям #ПоздравьПрезидента И передаю эстафету @rozhkovandrey71 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Окт 7 2017 в 2:31 PDT

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