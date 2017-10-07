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    Овечкин поздравил Путина: «Желаю счастья, удачи во всем и благополучия»

    Теги сборная России светская хроника Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Владимир Путин политика

    Нападающий сборной России и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим близким», – заявил Овечкин в видеообращении.

    Сегодня Путину исполняется 65 лет.

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