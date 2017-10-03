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    Сергей Степашин: «Динамо» сейчас «мертвое», но нужно хорошо подумать, в тренере ли дело»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Юрий Калитвинцев

    Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о ситуации в футбольном клубе, после поражения от «Локомотива» (0:3), идущего на 15-м месте в премьер-лиге. 

    «Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело.

    Ясно одно: команда сейчас «мертвая», и особенно – в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с «Локомотивом» на поле вышло самое слабое «Динамо» с момента возвращения клуба в РФПЛ», – сказал Степашин. 

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