Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гендиректор «Динамо»: «Кредит доверия к Калитвинцеву есть. Будем строить команду дальше»

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Юрий Калитвинцев Евгений Муравьев

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру Юрию Калитвинцеву.

    «Кредит доверия есть. Если б не было, мы бы не сотрудничали с ним. Будем работать, строить команду дальше», – сказал Муравьев.

    «Динамо» занимает 15-е место в таблице премьер-лиги, набрав 10 очков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться