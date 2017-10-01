Гендиректор «Динамо»: «Кредит доверия к Калитвинцеву есть. Будем строить команду дальше»
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру Юрию Калитвинцеву.
«Кредит доверия есть. Если б не было, мы бы не сотрудничали с ним. Будем работать, строить команду дальше», – сказал Муравьев.
«Динамо» занимает 15-е место в таблице премьер-лиги, набрав 10 очков.
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