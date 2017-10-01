Гендиректор «Динамо»: «Кредит доверия к Калитвинцеву есть. Будем строить команду дальше»

Генеральный директор Евгений Муравьев после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру Юрию Калитвинцеву.

«Кредит доверия есть. Если б не было, мы бы не сотрудничали с ним. Будем работать, строить команду дальше», – сказал Муравьев.

«Динамо» занимает 15-е место в таблице премьер-лиги, набрав 10 очков.