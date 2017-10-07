«Спорт-Экспресс»: «Динамо» уволило Калитвинцева, и.о. главного тренера назначен Хохлов
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев покидает свой пост.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», решение о его увольнении уже принято. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Дмитрий Хохлов, в последнее время работавший с дублем.
О перестановках было объявлено игрокам команды на сегодняшнем собрании.
Калитвинцев возглавлял «Динамо» с лета 2016 года. Команда под его руководством заняла первое место в ФНЛ, однако в текущем сезоне идет на 15-м месте в премьер-лиге. Последняя победа была одержана 12 августа, в сентябре «Динамо» не забило ни одного гола.
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