«Спорт-Экспресс»: «Динамо» уволило Калитвинцева, и.о. главного тренера назначен Хохлов

Главный тренер Юрий Калитвинцев покидает свой пост.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», решение о его увольнении уже принято. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал , в последнее время работавший с дублем.

О перестановках было объявлено игрокам команды на сегодняшнем собрании.

Калитвинцев возглавлял с лета 2016 года. Команда под его руководством заняла первое место в ФНЛ, однако в текущем сезоне идет на 15-м месте в премьер-лиге. Последняя победа была одержана 12 августа, в сентябре «Динамо» не забило ни одного гола.