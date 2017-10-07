Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спорт-Экспресс»: «Динамо» уволило Калитвинцева, и.о. главного тренера назначен Хохлов

    Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва отставки Юрий Калитвинцев первенство молодежных команд Россия Динамо Москва мол

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев покидает свой пост.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», решение о его увольнении уже принято. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Дмитрий Хохлов, в последнее время работавший с дублем.

    О перестановках было объявлено игрокам команды на сегодняшнем собрании.

    Калитвинцев возглавлял «Динамо» с лета 2016 года. Команда под его руководством заняла первое место в ФНЛ, однако в текущем сезоне идет на 15-м месте в премьер-лиге. Последняя победа была одержана 12 августа, в сентябре «Динамо» не забило ни одного гола.

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться