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    Хайнкес о предложении возглавить «Баварию»: «Я должен все проанализировать. Футбол изменился»

    Теги Бавария Хасан Салихамиджич Юпп Хайнкес бундеслига Германия Ули Хенесс Карл-Хайнц Румменигге возможные трансферы

    Юпп Хайнкес подтвердил, что ему предложили занять пост главного тренера «Баварии».

    «Ясности пока нет. Я должен сначала все проанализировать. Четыре с половиной года прошло после моего ухода из «Баварии». Футбол изменился.

    Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты», – сказал 72-летний немец.

    Тренер встречался с председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге, президентом клуба Ули Хенессом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

    В 2013 году «Бавария» под руководством Хайнкеса оформила требл, выиграв чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Германии. После этого тренер прекратил работу в клубе и с того момента не возглавлял ни одну команду.

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