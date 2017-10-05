Хайнкес о предложении возглавить «Баварию»: «Я должен все проанализировать. Футбол изменился»
Юпп Хайнкес подтвердил, что ему предложили занять пост главного тренера «Баварии».
«Ясности пока нет. Я должен сначала все проанализировать. Четыре с половиной года прошло после моего ухода из «Баварии». Футбол изменился.
Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты», – сказал 72-летний немец.
Тренер встречался с председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге, президентом клуба Ули Хенессом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
В 2013 году «Бавария» под руководством Хайнкеса оформила требл, выиграв чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Германии. После этого тренер прекратил работу в клубе и с того момента не возглавлял ни одну команду.
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