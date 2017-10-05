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    Sports.ru

    Facebook: «Не исключено, что поборемся за право трансляций матчей АПЛ»

    Теги премьер-лига Англия бизнес телевидение

    Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид допустил, что в 2018 году социальная сеть попытается купить права на показ матчей английской премьер-лиге на три сезона.

    - АПЛ – очень важный для нас партнер, мы тесно сотрудничаем. Но говорить о том, что мы воспользуемся этой возможностью, пока преждевременно.

    - Но вы не исключаете, что поборетесь за права?

    - Само собой, не исключаю, — сказал Рид.

    В прошлом году Facebook, самая популярная социальная сеть в мире, заработал на рекламе свыше 20 миллиардов долларов. Аудитория платформы – 2 миллиарда пользователей в месяц, при этом 650 миллионов из них – спортивные болельщики.

    6 самых богатых клубов АПЛ хотят получать больше денег от продажи телеправ за рубежом. Остальные 14 их не поддержали

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