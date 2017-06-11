Начало воскресных матчей АПЛ могут перенести на утро ради азиатских зрителей

Английская премьер-лига накануне подписания нового трехлетнего договора о продаже телеправ рассматривает возможность переноса времени начала 22 воскресных матчей на 11.30–12.00 (9.30 – 10.00 по московскому времени).

Нововведение может вступить в силу с сезона-2019/20 в целях расширения азиатского рынка, где игры АПЛ будут проходить в прайм-тайм.

Однако существуют опасения, что раннее начало матчей может вызвать недовольство со стороны английских болельщиков.

Кроме того, есть вероятность возобновления борьбы между топ-6 клубами и остальными представителями АПЛ за доходы от реализации телеправ за рубежом, которые в настоящее время распределены поровну.