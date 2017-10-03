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    Андрей Будогосский: «Лапочкин принял верное решение, назначив пенальти в матче ЦСКА – «Уфа»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский Уфа Сергей Лапочкин Шамиль Газизов ДСИ

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал комментарии по поводу работы арбитра Сергея Лапочкина на матче ЦСКА – «Уфа» (0:0).

    Ранее генеральный директор башкортостанского клуба Шамиль Газизов подверг критике рефери, назначившего пенальти в ворота гостей в концовке второго тайма.

    «Не факт, что чье-либо выступление является для нас основанием для вынесения какого-либо решения арбитра на заседание контрольно-квалификационной комиссии. Она сама решает, что и как надо смотреть. Я не хотел бы комментировать выступление генерального директора «Уфы». С уважением отношусь к этому человеку, но мое абсолютное убеждение – одиннадцатиметровый удар был, Лапочкин принял верное решение.

    Может быть, лучше задуматься о том, чтобы не критиковать какие-либо решения, а, учитывая опыт Шамиля Камиловича, увлеченность футболом, вклад в его развитие Башкортостана, сформировать мощную, эффективно работающую школу арбитров. Есть ли сегодня в Башкортостане судья, который бы мог претендовать на работу как минимум в качестве главного арбитра в ФНЛ? Или есть в регионе арбитр, который бы мог судить матчи РФПЛ? Критика ведь самое легкое дело.

    У нас было 12 судей в премьер-лиге, а сейчас 21. Да, они не все одинаковы, они ошибаются. Но это точно такая же ситуация, как с игроками – их рост тоже постепенный. Посмотрите, что мне удалось сделать за год и что было сделано до этого, за 10 лет? С уважением отношусь к Шамилю Камиловичу, он здравомыслящий, способный на дискуссии человек, а если у арбитров есть ошибки, мы их будем исправлять», – сказал Будогосский.

    Директор «Уфы»: «Будогосский скажет, что пенальти был. Вся страна скажет: что это такое?»

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