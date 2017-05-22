Денис Глушаков о том, что в «Лукойле» все болеют за «Спартак»: «Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от встречи с руководством клуба.
– Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.
- Как напутствовали?
– Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.
- То есть, в «Лукойле» все за «Спартак» болеют?
– Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак», – сказал Глушаков.
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