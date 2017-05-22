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    Денис Глушаков о том, что в «Лукойле» все болеют за «Спартак»: «Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Газпром Лукойл Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от встречи с руководством клуба.  

    – Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит. 

    - Как напутствовали?

    – Все как обычно: «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

    - То есть, в «Лукойле» все за «Спартак» болеют?

    – Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак», – сказал Глушаков.

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