Денис Глушаков о том, что в «Лукойле» все болеют за «Спартак»: «Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак»

Капитан Денис Глушаков поделился впечатлениями от встречи с руководством клуба.

– Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит.

- Как напутствовали?

– Все как обычно: должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

- То есть, в все за болеют?

– Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак», – сказал Глушаков.

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