Куинси Промес: «Каррера привел нас к титулу, прошло всего три месяца. Что изменилось-то?»

Полузащитник Куинси Промес поделился мнением об игре команды в нынешнем сезоне.

– Я должен спросить вас о .

– Да-да, догадываюсь, о чем именно. Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе – предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех пор прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

– Никакого разлада между Каррерой и игроками нет?

– Каррера – классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится.

Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда.

– В Мариборе Каррера заменил вас по ошибке?

– Да, ему сказали, что я травмирован, а это было не так. Но я спокойно ушел с поля и пожал руку тренеру. Я уже и забыл этот момент, ничего в нем такого нет. Во-первых, тренер решает, кого менять. Во-вторых, ошибки случаются у всех. Мы стараемся оборачивать такое в шутку. Я на поле тоже допускаю ошибки – и что?

– И все же не победил в восьми из двенадцати матчей премьер-лиги и далек от первого места. Почему?

– Не знаю. Мы постоянно забиваем, выходим вперед, а потом отдаем игру. Причины этого я вам не назову. Надеюсь, мы извлечем уроки.

Сейчас нам нужно держаться вместе. А не говорить обо всякой чепухе и не обмусоливать сплетни. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, и все было хорошо. Сейчас у нас не лучшие времена, и все начинают выискивать плохое. Это неправильно. Побеждаем мы или проигрываем – поддерживайте нас!

– Не слишком ли велико отставание от в чемпионате России?

– Прямо сейчас – да, разрыв приличный. «Зенит» и правда хорош. Но впереди еще больше половины сезона. Пока еще ничего не проиграно. Нам не стоит оглядываться на соперников – нужно заботиться о себе. И брать три очка в каждом туре, а там посмотрим, – сказал Промес.