Массимо Каррера: «Промес – выдающийся игрок, и это не открытие»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.
«Мы провели хороший матч. Знали, что будет очень сложно, потому что «Рубин» играет хорошо. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.
Что касается забившего победный гол Куинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие.
Новичок команды Педро Роша? Он сыграл лишь 10 минут в концовке, рано делать выводы.
Станет ли эта победа важным импульсом перед первым туром Лиги чемпионов? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Все хорошо. Мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Промеса принес «Спартаку» победу в матче. Этот мяч стал для полузащитника 50-м за московский клуб. Кроме того, игрок провел свой сотый матч в составе «красно-белых».
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