Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Карло Анчелотти – Заммеру: «Не нужно рассказывать мне про историю «Баварии» и Мюллера»

    Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Ули Хенесс Карл-Хайнц Румменигге Маттиас Заммер Томас Мюллер Хамес Родригес

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Маттиаса Заммера.

    После аренды у «Реала» Хамеса Родригеса Заммер критически отозвался о колумбийце и высказался о форварде Томасе Мюллере.

    «Мюллер – свободолюбивый игрок, и он должен чувствовать свободу. Томас – кумир, душа и будущее «Баварии». Клуб должен понимать это.

    Вероятно, такой тип игрока нов для Анчелотти. Мюллер уникален. Румменигге и Хенесс должны объяснить, как важен Томас для истории «Баварии» и для ее будущего.

    Хамес несколько ограничен. Он не может играть на флангах – ему не хватает скорости. Как плеймейкер он хорош, но его можно остановить, если постоянно бить по ногам», – сказал Заммер.

    «Никто не должен рассказывать мне про историю «Баварии» и Мюллера», – ответил Анчелотти.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться