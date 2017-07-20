Главный тренер мюнхенской «Баварии» прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба .

После аренды у «Реала» Хамеса Родригеса Заммер критически отозвался о колумбийце и высказался о форварде .

«Мюллер – свободолюбивый игрок, и он должен чувствовать свободу. Томас – кумир, душа и будущее «Баварии». Клуб должен понимать это.

Вероятно, такой тип игрока нов для Анчелотти. Мюллер уникален. Румменигге и Хенесс должны объяснить, как важен Томас для истории «Баварии» и для ее будущего.

Хамес несколько ограничен. Он не может играть на флангах – ему не хватает скорости. Как плеймейкер он хорош, но его можно остановить, если постоянно бить по ногам», – сказал Заммер.

«Никто не должен рассказывать мне про историю «Баварии» и Мюллера», – ответил Анчелотти.