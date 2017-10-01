Гвардиола о ситуации в Каталонии: «Говорят, что референдум незаконный, но это не так»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношение к референдуму за независимость Каталонии.
«Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать.
Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум», – заявил тренер.
Гвардиола также отметил, что уже проголосовал на референдуме за независимость Каталонии по почте.
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