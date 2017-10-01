Гвардиола о ситуации в Каталонии: «Говорят, что референдум незаконный, но это не так»

Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношение к референдуму за независимость Каталонии.

«Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать.

Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум», – заявил тренер.

Гвардиола также отметил, что уже проголосовал на референдуме за независимость Каталонии по почте.