Хосеп Гвардиола: «Челси» очень опасен, но мы контролировали игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата Англии с (1:0).

«Было важно победить, но важно и то, как мы играли. В первом тайме мы не находили правильных позиций на поле, а во второй половине игры действовали лучше.

хочет играть, и они так опасны в нападении, но мы контролировали игру, а после перерыва скорректировали наше владение и атаки.

Все говорят о де Брюйне. Он делает на поле абсолютно все», – сказал Гвардиола.