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    Хосеп Гвардиола: «Челси» очень опасен, но мы контролировали игру»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола Кевин де Брюйне

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:0).

    «Было важно победить, но важно и то, как мы играли. В первом тайме мы не находили правильных позиций на поле, а во второй половине игры действовали лучше.

    «Челси» хочет играть, и они так опасны в нападении, но мы контролировали игру, а после перерыва скорректировали наше владение и атаки.

    Все говорят о де Брюйне. Он делает на поле абсолютно все», – сказал Гвардиола.

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