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    Антонио Конте: «Я очень уважаю Гвардиолу. Он лучший»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Антонио Конте Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвально отозвался о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

    «Я очень уважаю Гвардиолу. Считаю, что он лучший. Мне нравится смотреть, как играют его команды.

    Мы отлично знаем, что команды Гвардиолы любят доминировать по ходу матча, много владеют мячом и создают большое количество опасных моментов.

    Он собирает у себя много техничных игроков, которые любят созидать на поле, чтобы через них реализовывать свои идеи на поле», – сказал Конте.

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