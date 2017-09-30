Антонио Конте: «Я очень уважаю Гвардиолу. Он лучший»

Главный тренер Антонио Конте похвально отозвался о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет .

«Я очень уважаю Гвардиолу. Считаю, что он лучший. Мне нравится смотреть, как играют его команды.

Мы отлично знаем, что команды Гвардиолы любят доминировать по ходу матча, много владеют мячом и создают большое количество опасных моментов.

Он собирает у себя много техничных игроков, которые любят созидать на поле, чтобы через них реализовывать свои идеи на поле», – сказал Конте.