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    Хосеп Гвардиола: «Попробуем выиграть в гостях у «МЮ», «Тоттенхэма» и «Арсенала» за счет высокого прессинга»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Хосеп Гвардиола тактика

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча АПЛ с «Челси» (1:0) высказался об игре команды.

    «Мы в «Ман Сити» стараемся чувствовать себя единым целым, а не просто партнерами по команде, игроками или персоналом – чтобы убедить клуб, что мы можем двигаться куда угодно и играть в свой футбол. И не ждать, что случится.

    Нужно адаптироваться и под соперника, потому что у них те же качества, что и у вас, но так, чтобы с первых минут показать – мы приехали побеждать.

    Это то, что я хочу привить команде. И мы сделали это сегодня, как в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» в первые 45 минут. Но тогда мы не победили, хотя старались. Я очень доволен, потому что мы выиграли так, как пытались сделать это с самого начала.

    Против нас «Юнайтед», команда Харри Кейна, который забивает каждый раз два или три гола. Жозе с «Юнайтед» всегда будет серьезным конкурентом. Это команда Моуринью агрессивная, выигрывает единоборства и очень быстро контратакует.

    Игроки уже убеждены, что могут побеждать так (с помощью высокого прессинга – прим. Sports.ru). Будет очень сложно, но важно продемонстрировать, что мы можем это делать.

    Мы поедем на «Олд Траффорд», «Уайт Харт Лейн» («Тоттенхэм» на время переехал на «Уэмбли» – прим. Sports.ru), «Эмирейтс». Мы хотим попробовать. Соперники тоже хороши, но мы попробуем», – сказал Гвардиола.

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