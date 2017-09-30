Анчелотти готов возглавить «Арсенал»

Бывший главный тренер «Баварии» не собирается возвращаться в Италию до 2020 года.

Единственным клубом, который итальянец готов возглавить по ходу нынешнего сезона, является лондонский .

В случае отсутствия интереса со стороны английского клуба Анчелотти планирует отдохнуть до конца текущего сезона и попутешествовать по миру.

Напомним, что Анчелотти был уволен из «Баварии» в четверг.