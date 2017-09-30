Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Анчелотти готов возглавить «Арсенал»

    Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия Арсенал

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года.

    Единственным клубом, который итальянец готов возглавить по ходу нынешнего сезона, является лондонский «Арсенал».

    В случае отсутствия интереса со стороны английского клуба Анчелотти планирует отдохнуть до конца текущего сезона и попутешествовать по миру.

    Напомним, что Анчелотти был уволен из «Баварии» в четверг.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться