Чемпионат Испании. «Барселона» встречается с «Лас-Пальмасом», «Реал» играет с «Эспаньолом»
В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях поделил очки с «Леганесом» (0:0), «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
- 1 октября, 13.00, «Аноэта»
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Реал Сосьедад –
Рульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми, Виллиан Жозе.
- Дата проведения
- 1 октября, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 8 Систо, 1:1 – 10 Порту, 1:2 – 14 Стуани, 2:2 – 16 Макси Гомес, 3:2 – 76 Васс, 3:3 – 86 Хуанпе.
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Сельта –
Бланко, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед, Аспас, Макси Гомес, Систо (Мор, 73).
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Жирона –
Ирайсос, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Мохика, Порту, Гарсия (Олунга, 75), Стуани (Кайоде, 68).
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.00, «Риасор»
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Депортиво –
Пантилимон, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Картабия, Чолак (Андоне, 67), Вальверде (Баккали, 84), Перес.
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Хетафе –
Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Альваро, Бергара, Арамбарри (Портильо, 88), Дьедиу, Анхель (Молинеро, 56), Молина (Мора, 78).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Сория, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Писарро, Крон-Дели (Нзонзи, 84), Навас, Муриэль, Корреа (Нолито, 69).
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Малага –
Роберто, Росалес, Бесс, Торрес, Рикка (Аньор, 25), Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Ролан.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Педро Лопес (Нано, 64), Постиго, Родригес, Тоньо, Кампанья, Робер (Боатенг, 46), Саму (Луна, 14), Барди, Моралес, Алегрия.
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Алавес –
Пачеко, Руано, Эли, Марипан, Дуарте, Торрес, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Ману Гарсия, Медран (Сантос, 88), Педраса, Мунир (Катаи, 78).
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Бутарке»
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Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 46), Эрасо, Пирес (Гумбау, 75), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).
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Атлетико –
Облак, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Габи, Парти, Коке, Вьетто (Торрес, 62), Гризманн (Врсалько, 67).
- Предупреждения:
- Перес (48), Шимановски (77), Врсалько (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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