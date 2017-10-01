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    Чемпионат Испании. «Барселона» встречается с «Лас-Пальмасом», «Реал» играет с «Эспаньолом»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях поделил очки с «Леганесом» (0:0), «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».

    Чемпионат Испании

    7-й тур

    Реал Сосьедад – Бетис
    Дата проведения
    1 октября, 13.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Реал СосьедадРульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми, Виллиан Жозе.
    БетисАдан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия, Санчес, Фабиан Руис, Тельо, Санабрия.
    Барселона – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    1 октября, 17.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Вильярреал – Эйбар
    Дата проведения
    1 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Атлетик
    Дата проведения
    1 октября, 19.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Эспаньол
    Дата проведения
    1 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Сельта – Жирона 3:3 (2:2, 1:1)
    Дата проведения
    29 сентября, 22.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Систо, 1:1 – 10 Порту, 1:2 – 14 Стуани, 2:2 – 16 Макси Гомес, 3:2 – 76 Васс, 3:3 – 86 Хуанпе.
    СельтаБланко, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед, Аспас, Макси Гомес, Систо (Мор, 73).
    ЖиронаИрайсос, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Мохика, Порту, Гарсия (Олунга, 75), Стуани (Кайоде, 68).
    Предупреждения:
    Эспиноса (21), Макси Гомес (42), Стуани (44), Хуанпе (53), Алькала (90), Понс (90), Мор (90).
    Депортиво – Хетафе 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 14.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Дьедиу, 1:1 – 66 Перес, 2:1 – 87 Андоне.
    ДепортивоПантилимон, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Картабия, Чолак (Андоне, 67), Вальверде (Баккали, 84), Перес.
    ХетафеГуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Альваро, Бергара, Арамбарри (Портильо, 88), Дьедиу, Анхель (Молинеро, 56), Молина (Мора, 78).
    Предупреждения:
    Луизинью (26), Суарес (33), Молина (62), Шер (64), Бергара (69), Хуанфран (83), Андоне (87), Баккали (89), Гильерме (90).
    Севилья – Малага 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 68, пенальти Банега, 2:0 – 70 Муриэль.
    СевильяСория, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Писарро, Крон-Дели (Нзонзи, 84), Навас, Муриэль, Корреа (Нолито, 69).
    МалагаРоберто, Росалес, Бесс, Торрес, Рикка (Аньор, 25), Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Ролан.
    Предупреждения:
    Ролон (45), Меркадо (79), Кьер (79).
    Леванте – Алавес 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 33 Мунир, 0:2 – 81 Медран.
    ЛевантеФернандес, Педро Лопес (Нано, 64), Постиго, Родригес, Тоньо, Кампанья, Робер (Боатенг, 46), Саму (Луна, 14), Барди, Моралес, Алегрия.
    АлавесПачеко, Руано, Эли, Марипан, Дуарте, Торрес, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Ману Гарсия, Медран (Сантос, 88), Педраса, Мунир (Катаи, 78).
    Предупреждения:
    Марипан (2), Вигарай (60), Барди (61), Руано (67), Ману Гарсия (71), Боатенг (78).
    Леганес – Атлетико 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 21.45, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 46), Эрасо, Пирес (Гумбау, 75), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).
    АтлетикоОблак, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Габи, Парти, Коке, Вьетто (Торрес, 62), Гризманн (Врсалько, 67).
    Предупреждения:
    Перес (48), Шимановски (77), Врсалько (89).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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