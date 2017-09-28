Каррера о своем внешнем виде: «Я не устал от России, стареть пока не собираюсь»

Главный тренер Массимо Каррера в интервью поделился мыслями о своем внешнем виде.

– Можно задать вопрос о вашем имидже?

– Что, я и в этом должен отчитываться перед всем миром?!

– Не должны, конечно. Но повышенная небритость превратила вас на фотографиях в состарившегося и уставшего от жизни в России человека.

– Что, все было так плохо?! Честно говоря, я и сам в какой-то момент понял, что не надо так больше экспериментировать.

И в последних матчах все вернулось на свои места! Я ведь изучаю интернет, так что видел разные свои изображения с комментариями…

Нет, нет, стареть пока не собираюсь, а от России я не устал. Все в порядке, будем и дальше бороться на благо «Спартака»! – сказал итальянец.

Каррера после работы в России