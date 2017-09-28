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    Каррера о своем внешнем виде: «Я не устал от России, стареть пока не собираюсь»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью поделился мыслями о своем внешнем виде.

    – Можно задать вопрос о вашем имидже?

    – Что, я и в этом должен отчитываться перед всем миром?!

    – Не должны, конечно. Но повышенная небритость превратила вас на фотографиях в состарившегося и уставшего от жизни в России человека.

    – Что, все было так плохо?! Честно говоря, я и сам в какой-то момент понял, что не надо так больше экспериментировать.

    И в последних матчах все вернулось на свои места! Я ведь изучаю интернет, так что видел разные свои изображения с комментариями…

    Нет, нет, стареть пока не собираюсь, а от России я не устал. Все в порядке, будем и дальше бороться на благо «Спартака»! – сказал итальянец.

    Каррера после работы в России

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