Сергей Прядкин: «Система видеоповторов на одном стадионе обойдется в 1,3 млн евро»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился информацией о том, каких затрат требует установка системы видеоповторов для помощи арбитрам.
«Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы – 1,2 миллиона евро на один стадион, стоимость годовой поддержки – 100 тысяч», – сказал функционер.
Летом система использовалась на российских аренах во время Кубка конфедераций.
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