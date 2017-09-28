Сергей Прядкин: «Система видеоповторов на одном стадионе обойдется в 1,3 млн евро»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился информацией о том, каких затрат требует установка системы видеоповторов для помощи арбитрам.

«Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы – 1,2 миллиона евро на один стадион, стоимость годовой поддержки – 100 тысяч», – сказал функционер.

Летом система использовалась на российских аренах во время Кубка конфедераций.