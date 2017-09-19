Андрей Будогосский: «Понимаю, кто сегодня формирует судейский «майдан» в РФПЛ»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что не собирается покидать свой пост.

Ранее «Известия» сообщили, что РФС рассматривает возможность отставки Будогосского.

«Сегодня у меня нет оснований прекращать свою деятельность, я нахожусь на боевом посту, как это раньше было принято говорить. Я штатный работник Департамента судейства и инспектирования, и как я могу не работать, если я работаю? Я нахожусь на рабочем месте и выполняю свои обязанности и буду продолжать это делать.

Когда Виталий Леонтьевич [Мутко] пригласил меня на работу, и мы около двух часов говорили с ним с глазу на глаз, я принес ему программу, которую он внимательно посмотрел.

Он принял эту программу за основу на исполкоме РФС, и я в соответствии с этой программой занимаюсь ее реализацией и буду заниматься, пока мой прямой руководитель Мутко не поблагодарит меня за работу и не скажет, что вместо меня придет другой человек.

Беру пример с Виталия Леонтьевича, который всегда бодр, весел и в хорошем настроении. С головой пока тоже все в порядке, на учете нигде не состою. Я благодарен Виталию Леонтьевичу за ту поддержку, которую он обещал оказывать и оказывает».

Я достаточно зрелый человек, и в связи с этим я прекрасно понимаю, кто сегодня формирует судейский «майдан». То, что известные люди пытаются сформировать такой «майдан», это очевидно.

Осознаю, для чего это делается – они преследуют, видимо, свои собственные интересы в этом деле. Футбол един и все, что в нем происходит, должно решаться внутри этого футбольного сообщества, если у людей есть своя позиция. Если ее нет, то появляются такие публикации», – сказал Будогосский.

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