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    Определены все хозяева игр 1/8 финала Кубка России

    Теги Спартак Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Спартак Нальчик Кубок России Шинник СКА Хабаровск Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Тосно ФК Тамбов Олимпиец

    Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России.

    Все пары были известны ранее, однако сегодня определились хозяева матчей.

    Хабаровский СКА примет петербургское «Динамо», «Шинник» – «Олимпиец», «Тамбов» – «Авангард», «Ростов» – «Амкар», московский «Спартак» – нальчикский, «Рубин» – «Крылья Советов», «Тосно» – «Томь», а «Луч-Энергия» – «Енисей».

    Матчи этой стадии турнира запланированы на 25 октября.

    Изображение: официальный твиттер ФНЛ

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