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    Президент «ПСЖ»: «Неймар – лучший игрок в мире»

    Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, комментируя разгром «Баварии» (3:0) в матче ЛЧ, отметил форварда команды Неймара, забившего гол и сделавшего результативную передачу.

    - Все знают Неймара. Это отличный игрок, лучший в мире. Но остальные сегодня тоже сыграли великолепно.

    Мы рады победе и проделанной работе в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но еще ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день. И в то же время не витать в облаках.

    - Можно сказать, что, разгромив «Баварию», «ПСЖ» сделал своего рода послание Европе?

    - Мы не хотим делать посланий. Мы думаем только о себе, — сказал Аль-Хелайфи.

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