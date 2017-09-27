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    Криштиану Роналду: «Такое ощущение, что я, образец профессионализма, в каждом матче должен доказывать, кто я»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (3:1), поделился мнением о критике в свой адрес.

    «Такое ощущение, что я в каждом матче должен доказывать, кто я. Удивляет мнение болельщиков обо мне, ведь моя статистика говорит сама за себя.

    Я образец профессионализма, но критики становится все больше», — сказал Роналду.

    Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и провел 400-ю игру за «Реал»

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