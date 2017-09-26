Роналду оформил дубль в матче с «Боруссией» Д. У него 6 голов после 7 ударов в створ в ЛЧ
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
32-летний португальский форвард после 7 последних ударов в турнире забил 6 голов.
Напомним, Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и провел 400-ю игру за «Реал».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Реал».
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