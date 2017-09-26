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    Sports.ru

    Роналду оформил дубль в матче с «Боруссией» Д. У него 6 голов после 7 ударов в створ в ЛЧ

    Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

    32-летний португальский форвард после 7 последних ударов в турнире забил 6 голов.

    Напомним, Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и провел 400-ю игру за «Реал».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Реал».

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