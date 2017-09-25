Юрген Клопп: «Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов рассказал, смотрел ли он предыдущий матч московской команды в чемпионате России против «Анжи» (2:2).
– Смотрели ли вы матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»?
– Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.
Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером, – сказал Клопп.
Сегодняшний «Спартак» в одной картинке
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