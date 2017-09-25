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    Юрген Клопп: «Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Анжи

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов рассказал, смотрел ли он предыдущий матч московской команды в чемпионате России против «Анжи» (2:2).

    – Смотрели ли вы матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»?

    – Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.

    Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером, – сказал Клопп.

    Сегодняшний «Спартак» в одной картинке

    Фото: кадр трансляции телеканала «Наш Футбол»

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