Юрген Клопп: «Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча со в Лиге чемпионов рассказал, смотрел ли он предыдущий матч московской команды в чемпионате России против «Анжи» (2:2).

– Смотрели ли вы матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»?

– Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.

Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером, – сказал Клопп.

Сегодняшний «Спартак» в одной картинке

Фото: кадр трансляции телеканала «Наш Футбол»