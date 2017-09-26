Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Генрих Мхитарян: «Я слежу за российским футболом, и ЦСКА сейчас не такой, как раньше»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Лига чемпионов Генрих Мхитарян

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян передал настрой на игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

    «В прошлом сезоне мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать все возможное, чтобы их порадовать и забить гол.

    ЦСКА обыграл «Бенфику», и данный факт говорит о том, что это достойный соперник. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году не такой, как раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе», – сказал полузащитник.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться