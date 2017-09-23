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    Хавбек «Спартака» Бакаев: «В спорных моментах судья свистел в пользу «Анжи»

    Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Анжи Жано Ананидзе Михаил Вилков Массимо Каррера Зелимхан Бакаев Осман Кадиев

    Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

    – Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, а сами не забили.

    – Удивились, что оказались в старте?

    – Нет, ведь многие получили травмы – Куинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

    – С одной стороны, полноценно дебютировали на «Открытие Арене», с другой – такой результат. Что сейчас чувствуете?

    – Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди «Ливерпуль», настрой будет запредельный.

    – Эмоции Карреры во время матча ощущали?

    – У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

    – А после матча что звучало в раздевалке?

    – Без комментариев.

    – В целом своей игрой довольны?

    – Забил бы – был бы доволен.

    – Кадиев сказал, что «Спартаку» помогают судьи.

    – Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».

    – А пенальти?

    – Чистый пенальти.

    – Как дела у Жано?

    – Я с ним еще не говорил, – сказал полузащитник.

    Игру судила бригада Михаила Вилкова.

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