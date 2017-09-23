Хавбек «Спартака» Бакаев: «В спорных моментах судья свистел в пользу «Анжи»
Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).
– Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, а сами не забили.
– Удивились, что оказались в старте?
– Нет, ведь многие получили травмы – Куинси, Роша. Понимал, что есть шанс.
– С одной стороны, полноценно дебютировали на «Открытие Арене», с другой – такой результат. Что сейчас чувствуете?
– Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди «Ливерпуль», настрой будет запредельный.
– Эмоции Карреры во время матча ощущали?
– У нас такие громкие болельщики, что заглушали.
– А после матча что звучало в раздевалке?
– Без комментариев.
– В целом своей игрой довольны?
– Забил бы – был бы доволен.
– Кадиев сказал, что «Спартаку» помогают судьи.
– Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».
– А пенальти?
– Чистый пенальти.
– Как дела у Жано?
– Я с ним еще не говорил, – сказал полузащитник.
Игру судила бригада Михаила Вилкова.
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