Хавбек «Спартака» Бакаев: «В спорных моментах судья свистел в пользу «Анжи»

Хавбек Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

– Пропустили два нелепых мяча. Потеряли концентрацию в ответственный момент, а сами не забили.

– Удивились, что оказались в старте?

– Нет, ведь многие получили травмы – Куинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

– С одной стороны, полноценно дебютировали на «Открытие Арене», с другой – такой результат. Что сейчас чувствуете?

– Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Впереди «Ливерпуль», настрой будет запредельный.

– Эмоции Карреры во время матча ощущали?

– У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

– А после матча что звучало в раздевалке?

– Без комментариев.

– В целом своей игрой довольны?

– Забил бы – был бы доволен.

– Кадиев сказал, что «Спартаку» помогают судьи.

– Я бы помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».

– А пенальти?

– Чистый пенальти.

– Как дела у Жано?

– Я с ним еще не говорил, – сказал полузащитник.

Игру судила бригада Михаила Вилкова.

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