Будогосский о матче «Спартак» – «Анжи»: «Оценка работы Мешкова – положительная»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал комментарии после игры «Спартак» – «Анжи» (2:2).
Главным арбитром матча был Виталий Мешков. Рефери назначил пенальти, посчитав, что полузащитник «Анжи» Павел Яковлев сфолил на хавбеке «Спартака» Жано Ананидзе.
«Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок.
Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым.
Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная», – сказал Будогосский.
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