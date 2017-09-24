Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал комментарии после игры «Спартак» – «Анжи» (2:2).

Главным арбитром матча был Виталий Мешков. Рефери назначил пенальти, посчитав, что полузащитник «Анжи» Павел Яковлев сфолил на хавбеке «Спартака» .

«Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок.

Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым.

Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная», – сказал Будогосский.

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