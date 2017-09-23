ФНЛ о заголовке в газете про «негра»: «Предоставим «Балтике» юридическую помощь для справедливого наказания издания»

Пресс-служба ФНЛ выступила с заявлением относительно оскорбления игрока «Балтики» калининградской газетой, использовавшей заголовок «Бунт негра против судьи».

«Калининградская газета «Новые колеса» позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийца .

Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к «творчеству» которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы «Балтики» собирают материалы для обращения в суд.

Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение «Балтики». По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе.

Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе.

Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь», – говорится в заявлении лиги.

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«Балтика» обвинила калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи»