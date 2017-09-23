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    Куинси Промес: «Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой»

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы болельщики Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес, получивший повреждение мышц в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Спасибо за ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным.

    Моя мысль с командой», – написал голландец в своем инстаграме. 

    Отметим, что первые два предложения были написаны на английском, а последнее – на русском. 

    Промес и Роша могут пропустить матч против «Ливерпуля» в ЛЧ из-за травм

     

    Thanks for all your messages. I’ll be back stronger!⚽🙏🏾#QP10 Моя мысль с командой

    Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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