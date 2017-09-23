Куинси Промес: «Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой»
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес, получивший повреждение мышц в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо за ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным.
Моя мысль с командой», – написал голландец в своем инстаграме.
Отметим, что первые два предложения были написаны на английском, а последнее – на русском.
Промес и Роша могут пропустить матч против «Ливерпуля» в ЛЧ из-за травм
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.