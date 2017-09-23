Куинси Промес: «Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой»

Полузащитник Куинси Промес, получивший повреждение мышц в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным.

Моя мысль с командой», – написал голландец в своем инстаграме.

Отметим, что первые два предложения были написаны на английском, а последнее – на русском.

Промес и Роша могут пропустить матч против «Ливерпуля» в ЛЧ из-за травм

Thanks for all your messages. I’ll be back stronger!⚽🙏🏾#QP10 Моя мысль с командой Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Сен 22 2017 в 1:36 PDT

🔥 Главное приложение о «Спартаке»: iOS / Android