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    «Р-Спорт»: Глушаков подписал со «Спартаком» новый 3-летний контракт

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заключил с клубом новое 3-летнее соглашение.

    Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Прежний контракт 30-летнего игрока сборной России с красно-белыми был рассчитан до июня 2018 года.

    Ранее стало известно, что зарплата Глушакова после продления контракта со «Спартаком» не изменится – около 2 миллионов евро в год.

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