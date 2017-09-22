«Р-Спорт»: Глушаков подписал со «Спартаком» новый 3-летний контракт

Полузащитник Денис Глушаков заключил с клубом новое 3-летнее соглашение.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Прежний контракт 30-летнего игрока сборной России с красно-белыми был рассчитан до июня 2018 года.

Ранее стало известно, что зарплата Глушакова после продления контракта со «Спартаком» не изменится – около 2 миллионов евро в год.

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