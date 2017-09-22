«Р-Спорт»: Глушаков подписал со «Спартаком» новый 3-летний контракт
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заключил с клубом новое 3-летнее соглашение.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Прежний контракт 30-летнего игрока сборной России с красно-белыми был рассчитан до июня 2018 года.
Ранее стало известно, что зарплата Глушакова после продления контракта со «Спартаком» не изменится – около 2 миллионов евро в год.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.