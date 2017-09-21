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    Леонид Федун: «В российских условиях невозможно бороться с западными командами»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об управлении московским клубом.

    «Я никому не предлагаю купить «Спартак». К нему есть интерес у инвесторов, но предложений не было.

    Мне все сложнее и сложнее справляться с этим в одиночку, в особенности с психологической точки зрения. Две недели назад все было хорошо, ты герой. После первого поражения в тебя начинают кидаться грязью. Сложно испытывать постоянный стресс в течение 16 лет.

    Наш бюджет? Как у первых двух-трех команд английского чемпионшипа. В футболе наблюдается громадная инфляция. В российских условиях невозможно бороться с западными клубами», – заявил Федун.

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