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    Жозе Моуринью: «Возможно, без Кубка лиги английский футбол станет лучше. Будет больше сил на еврокубки»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Бертона» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги поделился мнением о целесообразности проведения турнира.

    «Если вы спросите меня: «Сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира?», то я отвечу: «Может быть». Возможно, тогда у нас будет больше сил на еврокубковые матчи.

    А так любой официальный турнир важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для меня как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников, и многие из нас прилагают максимум усилий, чтобы победить в нем. Если не победим, значит, соперник оказался лучше», — сказал Моуринью.

    В прошлом сезоне «МЮ» победил в финале Кубка лиги «Саутгемптон». Для Моуринью это 4-я победа в турнире, ранее он выигрывал его с «Челси».

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