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    «Барселона» опубликовала заявление на тему возможного отделения Каталонии от Испании

    Теги Барселона примера Испания болельщики политика

    «Барселона» опубликовала официальное коммюнике касательно ситуации в Каталонии, которая намерена провести голосование по вопросу отделения от Испании.

    «Футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.

    Вслед за событиями, произошедшими в последние дни, и особенно сегодня, в свете нынешней политической ситуации в Каталонии футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.

    Следовательно, футбольный клуб «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям и организациям, работающим, что гарантировать эти права.

    «Барселона», сохраняя полное уважение к разнородному составу членов клуба, продолжит поддерживать волю большей части населения Каталонии и будет делать это в вежливой, мирной и достойной форме», – сказано в тексте.

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