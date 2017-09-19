«Барселона» пыталась летом подписать Сауля за 80 млн евро, а Гризманна – за 140 млн

Руководство «Барселоны» было заинтересовано в покупке игроков Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.

Каталонцы надеялись летом подписать Сауля, думая, что сумма отступных в его контракте составляет 80 миллионов евро. За Гризманна предлагала 140 миллионов евро.

Напомним, что 1 июля Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года. Его отступные выросли с 80 миллионов до 150 миллионов.

Отступные за Гризманна летом составляли 200 миллионов. Через год они снизятся до 100 миллионов.

⚽ Главное русскоязычное приложение об «Атлетико»: iOS / Android