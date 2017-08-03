«Барселона» не купит Гризманна, чтобы не навредить «Атлетико» в условиях запрета на трансферы
«Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом.
Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу по телефону переговорил с исполнительным директором «кольчонерос» Мигелем Анхелем Марином. Бартомеу сообщил, что «Барселона» заинтересована в Гризманне, но также отметил, что каталонский клуб не намерен серьезно вредить «Атлетико» своими действиями.
Марин напомнил, что «кольчонерос» не могут заявлять новичков из-за запрета на трансферы. «Атлетико» не сможет заменить кем-то Гризманна, если нападающий покинет команду этим летом. Стороны пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому «Барселона» не станет покупать футболиста до закрытия трансферного окна.
Опрос
Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?
- Филиппе Коутиньо19%
- Антуан Гризманн13%
- Пауло Дибала26%
- Усман Дембеле15%
- Килиан Мбаппе9%
- Анхель Ди Мария11%
- Не надо никого менять, Неймар останется7%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.