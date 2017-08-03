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    «Барселона» не купит Гризманна, чтобы не навредить «Атлетико» в условиях запрета на трансферы

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Мигель Анхель Гил Марин

    «Барселона», скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом.

    Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу по телефону переговорил с исполнительным директором «кольчонерос» Мигелем Анхелем Марином. Бартомеу сообщил, что «Барселона» заинтересована в Гризманне, но также отметил, что каталонский клуб не намерен серьезно вредить «Атлетико» своими действиями.

    Марин напомнил, что «кольчонерос» не могут заявлять новичков из-за запрета на трансферы. «Атлетико» не сможет заменить кем-то Гризманна, если нападающий покинет команду этим летом. Стороны пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому «Барселона» не станет покупать футболиста до закрытия трансферного окна.

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