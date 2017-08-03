«Барселона» не купит Гризманна, чтобы не навредить «Атлетико» в условиях запрета на трансферы

, скорее всего, не купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу по телефону переговорил с исполнительным директором «кольчонерос» Мигелем Анхелем Марином. Бартомеу сообщил, что «Барселона» заинтересована в Гризманне, но также отметил, что каталонский клуб не намерен серьезно вредить своими действиями.

Марин напомнил, что «кольчонерос» не могут заявлять новичков из-за запрета на трансферы. «Атлетико» не сможет заменить кем-то Гризманна, если нападающий покинет команду этим летом. Стороны пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому «Барселона» не станет покупать футболиста до закрытия трансферного окна.

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