Отступные за Гризманна составляют 200 млн евро, через год сумма снизится вдвое

, продлив в июне контракт с форвардом Антуаном Гризманном до 2022 года, увеличил сумму компенсации за 26-летнего француза со 100 до 200 миллионов евро.

Сообщается, что такое решение мадридцы приняли из-за трансферного запрета, наложенного ФИФА до января 2018 года.

Впрочем, следующим летом отступные за Гризманна снова будут составлять 100 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена приобрести Гризманна в случае ухода Неймара в «ПСЖ».

Антуан Гризманн: «Было бы некрасиво уйти из «Атлетико», когда на клуб наложен запрет на трансферы. Я не такой человек»