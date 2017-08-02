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    Отступные за Гризманна составляют 200 млн евро, через год сумма снизится вдвое

    Теги Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Атлетико», продлив в июне контракт с форвардом Антуаном Гризманном до 2022 года, увеличил сумму компенсации за 26-летнего француза со 100 до 200 миллионов евро.

    Сообщается, что такое решение мадридцы приняли из-за трансферного запрета, наложенного ФИФА до января 2018 года.

    Впрочем, следующим летом отступные за Гризманна снова будут составлять 100 млн.

    Ранее стало известно, что «Барселона» намерена приобрести Гризманна в случае ухода Неймара в «ПСЖ».

    Антуан Гризманн: «Было бы некрасиво уйти из «Атлетико», когда на клуб наложен запрет на трансферы. Я не такой человек»

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