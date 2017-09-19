Андер Эррера: «В прошлом сезоне мы взяли 3 трофея, а «Ман Сити» – ничего. Теперь они обязаны выигрывать»

Полузащитник Андер Эррера заявил, что на «Манчестер Сити» оказывается более сильное давление, чем на его клуб.

«В прошлом сезоне мы взяли три трофея, а «Манчестер Сити» не выиграл ничего. На них оказывается давление, они обязаны завоевать титулы. В этом сезоне у них больше обязательств, чем у нас.

Но вы знаете, когда играешь за «МЮ», победы – это то, чего от тебя ждут, это твои обязанности, и мне это нравится.

потратил на трансферы больше всех в АПЛ, так что они – основные претенденты на титул. Мы постараемся быть на вершине. У нас для этого есть класс. Но из-за денег, которые потратил «Манчестер Сити», именно они фавориты.

Когда вы много тратите, всегда есть давление, но давление оказывается и на нас, потому что мы самый большой клуб в Англии», – сказал Эррера.

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