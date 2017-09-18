Моуринью после разгрома «Эвертона»: «Думал не о «Сити», а о «Тоттенхэме», «Арсенале», «Челси» и «Ливерпуле», которые не выиграли свои матчи»

Главный тренер Жозе Моуринью после победы над «Эвертоном» (4:0) в матче чемпионата Англии заявил, что не думал о , вместе с которым после 5 туров манкунианцы лидируют в таблице.

«Ни секунды не думал о «Сити». Я думал о «Тоттенхэме», «Арсенале», и «Ливерпуле», которые не выиграли свои матчи.

Перед туром был шанс, что мы вырвемся вперед на два очка – как это было неделю назад с «Сити», когда мы сыграли вничью со «Стоком». Но они сделали свое дело, победив «Уотфорд», — сказал Моуринью.