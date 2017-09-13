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    Марсело дисквалифицирован на 2 матча

    Теги Реал Мадрид Бетис Реал Сосьедад Леванте примера Испания дисквалификации видео Марсело Джефферсон Лерма

    Дисциплинарный комитет примеры дисквалифицировал защитника «Реала» Марсело на два матча.

    29-летний бразилец в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Джефферсоне Лерме.

    В протоколе арбитр отметил, что Марсело ударил Лерму по спине в то время, как тот не владел мячом.

    Поведение игрока «Реала» было расценено как грубое, но не повлекшее за собой тяжких последствий. В регламенте за это прописана дисквалификация на 1-3 матча.

    Таким образом, Марсело, сегодня продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, не сыграет в матчах против «Реал Сосьедада» и «Бетиса».

    Возможно, вы не догадываетесь, какой Марсело крутой

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