Марсело дисквалифицирован на 2 матча

Дисциплинарный комитет примеры дисквалифицировал защитника «Реала» на два матча.

29-летний бразилец в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Джефферсоне Лерме.

В протоколе арбитр отметил, что ударил Лерму по спине в то время, как тот не владел мячом.

Поведение игрока «Реала» было расценено как грубое, но не повлекшее за собой тяжких последствий. В регламенте за это прописана дисквалификация на 1-3 матча.

Таким образом, Марсело, сегодня продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, не сыграет в матчах против «Реал Сосьедада» и «Бетиса».

Возможно, вы не догадываетесь, какой Марсело крутой