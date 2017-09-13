Марсело дисквалифицирован на 2 матча
Дисциплинарный комитет примеры дисквалифицировал защитника «Реала» Марсело на два матча.
29-летний бразилец в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Джефферсоне Лерме.
В протоколе арбитр отметил, что Марсело ударил Лерму по спине в то время, как тот не владел мячом.
Поведение игрока «Реала» было расценено как грубое, но не повлекшее за собой тяжких последствий. В регламенте за это прописана дисквалификация на 1-3 матча.
Таким образом, Марсело, сегодня продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, не сыграет в матчах против «Реал Сосьедада» и «Бетиса».
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